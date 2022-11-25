Tekirdağ'da kapkaç yöntemiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, iki ilçede yaşanan hırsızlık olayları üzerine başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler M.G, C.A. ve D.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kapkaç" ve "nitelikli yağma" suçlarından tutuklandı.
Polis ekipleri, hırsızlık olayları üzerine iki ilçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemiş, şüpheliler M.G., C.A. ve D.K'yi gözaltına almıştı.
Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen ve çalıntı olduğu belirlenen 3 cep telefonu sahiplerine teslim edilmişti.