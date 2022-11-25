Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı galibiyet serisi yakalamak istiyor

TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele eden Tekirdağ Süleymanpaşa'nın kulüp başkanı Mülahim Kuru, sezonun ilk galibiyetini aldıklarını ve ligin ilk yarısındaki diğer 3 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

Kuru, AA muhabirine, dün oynanan Totemcard Adasokağı maçında sezonun ilk galibiyetini aldıklarını anımsattı.

Takımın oyunundan memnun olduklarını aktaran Kuru, şunları kaydetti:

"Takımımız güzel bir skorla maçı kazandı. Bundan sonra devre arasına kadar kalan maçlarımızda seri galibiyetlerimizi sürdürerek ilk yarıyı güzel bitirmek istiyoruz. İlk devre sonunda 5'inci, 6'ncı sıralarda olmak istiyoruz. Takımımız iyice oturdu. Oyuncular da iyi, birbirlerine alıştı, birbirlerini tanıdılar. Bundan sonra daha güzel maçlar bizi bekliyor. Lig başında bizim aleyhimizde, zor bir fikstürdü. Bundan sonraki maçlar bizim lehimize olacak."



Takımın antrenörü Nedzad Masic de oyuncularının son maçlardaki performansından memnun olduğunu dile getirdi.

"Adasokağı karşılaşması bizim hedef maçlarımızdan biriydi ve takımımız mücadeleden galip ayrıldı." diyen Masic, "Sezonun ilk beş maçında kazanamamıştık ve bu karşılaşmayı çok istiyorduk. Güzel bir oyunla maçı kazanan oyuncularımı tebrik ederim. İnşallah galibiyetle devam etmek istiyoruz. Biz şimdi pazar günü Üsküdar Belediyespor ile oynayacağımız maça hazırlanacağız. İlk devre kalan 3 maçımızı da galibiyetle kapatmak istiyoruz. Bu arada kupa mücadelemiz de olacak ama bizim için lig maçı daha önemli." ifadelerini kullandı.



Tekirdağ Süleymanpaşa, sezonun ilk üç haftasında Görele Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor maçlarını kaybederken, Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşılaşmalarında birer puan aldı.

Takım, dün karşılaştığı Totemcard Adasokağı'nı 35-26 yendi.



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