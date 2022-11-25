Tekirdağ'da "motosikletli trafik timleri" eğitimlerle göreve hazırlanıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motosiklet timinde yer alacak polisler için eğitim düzenlendi.

Kentte meydana gelen trafik kazası, trafik yoğunluğu ve düzeniyle ilgili ihbarlara, güvenli ve hızlı müdahale için motosiklet timi kuruldu.

Motosikletli polis timinde görev alacak polislere "sürüş teknikleri eğitimi" veriliyor.

Timde görev alacak polisler, teorik derslerin ardından sahil dolgu alanında oluşturulan parkurda uygulamalı eğitim görüyor.

Eğitimlerin ardından başarılı olanlar sertifikalarını alıp timde görev yapmaya başlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Motosiklet Eğitmeni Yusuf Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosikletli ekiplerin zaman zaman eğitimden geçtiğini söyledi.

Kentte 10 motosikletli ekibin görev yaptığını belirten Avcı, "Temel eğitimler, İl Emniyet Müdürlüğünün talebiyle Trafik Daire Başkanlığınca istekli personel arasından seçilen polis memuru ve rütbeli personele verilmektedir. 120 saatlik bir eğitimimiz var. Bu eğitimin içerisinde önce motosiklet kullanırken giyilen kıyafetler, ekipmanlar, kask, dizlik, dirseklik gibi ekipmanları ve önemini anlatıyoruz. " dedi.

Avcı, eğitimlerde motosikleti de polislere tanıttıklarını vurgulayarak, "Teorik derslerin ardından ikinci haftada parkurumuzda eğitime başlıyoruz. Eğitimde personelimiz motosiklet kullanırken sürüş kabiliyetini artırılmasını sağlayacak ve kademeli olarak zorluk derecesi artan parkurlarımız var." diye konuştu.





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