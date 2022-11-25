Tekirdağ'da seyir halindeyken yanan öğrenci servisi kullanılamaz hale geldi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde seyir halindeyken yanan öğrenci servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

E.D'nin kullandığı, öğrencileri taşıyan 59 J 8025 plakalı servis minibüsünün motor kısmı, Şenköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Minibüsü yol kenarına çekip durduran ve öğrencileri araçtan indiren sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü ve çevredekilerin de yardımıyla söndürülen yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Minibüsün sahibi Hüseyin D, AA muhabirine, şoför olan babasının dumanı fark ettiği an önce çocukları aşağı indirdiğini öğrendiğini aktararak, "17 öğrenciyi güvenli yere götürmüş. Ardından araç alev topuna dönmüş." dedi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.