Tekirdağ'da tencere fabrikasındaki patlamada 2 işçi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tencere, çatal ve bıçak üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın parlatma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Yaralılar, arkadaşları tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri fabrikada inceleme yaptı.













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