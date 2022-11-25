Tekirdağlı balıkçılardan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçılar, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla tekne turu düzenledi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında bir grup kadın limanda bir araya geldi.

Daha sonra tekneye binen kadınlar Marmara Denizi açıklarında tur attı. Bazı kadınlarda müzik eşliğinde dans etti. Yaklaşık 10 balıkçı teknesi de korna ve siren çalarak kadınlara eşlik etti.

Daha sonra balıkçı barınağında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile beraberindekiler ve kadınlara balık ekmek ikram edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik tekneleri de denize açılarak "Kadına El Kalkamaz" pankartı açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, AA muhabirine kadına yönelik şiddete karşı her zaman mücadele ettiklerini söyledi.

Uslu, kadınlarla ilgili bir gün değil her gün çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Hafta boyunca çeşitli etkinlikle yaptık. Bugün bilgilendirici programlarımız oldu. Şimdi de balıkçılarımız bize güzel bir etkinlik hazırladı ve tekne turu yaptık hep beraber. Kadınlarımıza bu anlamlı günde böyle bir güzellik yapan balıkçılarımıza ve kooperatifimize teşekkür ederiz." dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kadınların her zaman saygıyı, sevgiyi hak ettiğini dile getirdi.

Pehlivanoğlu, herkesin kadınların kıymetini bilmesi gerektiğini belirterek, "Biz bugün kadınlarımızı güzel bir hediye vermek istedik. Balıkçı arkadaşlarımızla böyle bir etkinlik yaparak onların yüzünü güldürmek istedik. Herkes çok mutlu oldu." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.