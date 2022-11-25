Tekirdağ'da KADEM, kadına yönelik şiddete karşı dilek fenerleri uçurdu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciği üyeleri, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı.

KADEM il temsilciliği ve Genç KADEM, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Sen De Karanlığa Bir Işık Yak" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Rumeli İskelesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri, dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı.

KADEM İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, gazetecilere, gençlerle birlikte farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Şahin, her zaman kadınların sesi olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları aktardı:

"Kadına yönelik şiddet ülkemizde ve aynı zamanda dünyada ciddi bir sorun. Bu sorunun önlemesi ve bu sorunla mücadele edilmesi konusunda bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik. KADEM olarak bu yılki temamız da yasaya tutun. Şiddetin bir çok türü var. Bunlardan birisi de ısrarlı takip. Bu da son zamanlarda yasaya suç olarak girdi. Israrlı takibin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak, bunun bir suç olduğunu göstermek üzere bu yıl böyle bir kampanya yürüttük."

Genç KADEM Tekirdağ Temsilcisi Sümeyye Tekin, herkesin kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de katıldı.



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