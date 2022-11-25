Tekirdağ'da kendini doktor olarak tanıtan şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini doktor olarak tanıttığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yapılan araştırmada A.Ö'nün diplomalarının sahte olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve lise mezunu olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.























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