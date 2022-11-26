Malkara'dan kısa kısa

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara Sağlık Müdürlüğünce öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim çalışması yapıldı.

Ağız Diş Sağlığı Haftası kapsamında, sağlık personeli tarafından Hüseyin Köse ve Müstecep ilkokullarında öğrencilere yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitimlerde ağız ve diş temizliği, diş çürümesinin önlenmesi, dikkat edilmesi gereken yiyecek ve içecekler, doğru diş fırçalama yöntemleri gibi konularda bilgiler aktarıldı.

Ayrıca ağız ve diş sağlığı konusunda öğrencilere ve ilçe sakinlerine broşür dağıtıldı.

- Malkara Kültür Merkezi törenle açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Malkara Kültür Merkezi hizmete girdi.

Açılış töreninde Belediye Akademisi kursiyerlerince yapılan el emeği ürünler sergilendi.

Törene CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

- Zabıta ekipleri market denetimi yaptı

Malkara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren marketlerde denetim yaptı.

Ekipler özellikle etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında uyumsuzluk olup olmadığını kontrol etti. Denetimlerde işletme sahiplerine uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

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