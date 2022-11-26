Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Erhan A. (41) ile ağabeyi Kenan A. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erhan A, tabancayla ağabeyini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede öldüğü belirlenen Kenan A'nın cesedi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Erhan A'nın yakalanmasına çalışılıyor.



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