Tekirdağ'da 12 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 3 ilçede belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda 74 uyuşturucu hap, 15 gram eroin, 150 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 700 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.A, H.A, F.S, M.Ç, F.G, T.Y, A.P, C.A, N.A, A.E, G.B. ve G.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.



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