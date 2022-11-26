Tekirdağ'da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polisin denetimlerinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde şüpheli otomobillere yönelik uygulama yaptı.



Durdurulan otomobillerdeki aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi bulundu.



Bu silahlara ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.



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