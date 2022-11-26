Tekirdağ'da hayırsever tarafından yaptırılan Balcı Camisi törenle açıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, hayırsever tarafından yaptırılan Balcı Camisi'nin açılışına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, arazisi Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından bağışlanan ve hayırsever Süleyman Balcı tarafından yaptırılan 500 kişilik cami içerisinde 2 Kur'an kursu ve lojman da bulunuyor.

Vali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, camiyi yaptıran hayırsevere teşekkür ederek, hayırların yapıldıkça çoğaldığını ve bereketlendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan cami, Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından gezildi.

Açılışa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Marmaraereğlisi Kaymakam Vekili Mustafa Eldivan, Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Özüpek ve vatandaşlar da katıldı.

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