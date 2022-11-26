Çocuk alerjisi konusunda internetteki yanlış bilgilere dikkat edilmeli

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Uzmanı Dr. Ali Demirhan, ailelerin çocuk alerjisi konusunda internette gördükleri yanlış bilgileri uygulamaması gerektiğini söyledi.

Demirhan, AA muhabirine, Tekirdağ ve çevre illerden gelen hastaların tedavilerini sürdürdüklerini belirtti.

Son zamanlarda alerjik hastalıkların arttığını ifade eden Demirhan, "Çocuk alerji hastalığıyla ilgili vatandaşlarımız internet üzerinden bilgiler almaya çalışıyor. İnternetten alınan bu bilgiler bazen geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün oldukça bu konuda çocuk alerji doktorlarına yönlendirmek gerekiyor. Vatandaşlarımızın doktora geldiğinde çocuklara tanı konularak gerekli tedaviler doğru şekilde uygulanıyor. Zamanında doğru tedavi uygulanması ile çocuklar sağlıklarına kavuşabiliyor." dedi.

Demirhan, tedavi uyguladıktan sonra sağlığına kavuşarak hastaneden ayrılan çocukların, mutluluklarını belirtmek için çizdikleri resimleri kendisine getirdiğini ifade etti.

Şehir hastanesindeki çocuk alerjisi bölümüne Türkiye'nin birçok ilinden hasta geldiğini aktaran Demirhan, şunları kaydetti:



"Biz de elimizden geldiğince hastalara faydalı olmaya çalışıyoruz. Hastalar internetteki yanlış bilgilere bakıp ona göre hareket etmesin. Çocuklarında alerjik hastalık belirtisi olan kişiler mutlaka çocuklarını alerji uzmanlarına götürsün. Çocuklarda en doğru tedaviyi uygulayacak kişiler bu işin uzmanı doktorlardır. İnternette doğru bilgiler olduğu gibi birçok yanlış bilgi de var. Bilgilerin uzman tarafından değerlendirilip kullanılması gerekiyor. Bu yüzden hastalarımızın çok dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz."













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