Sağlık-Sen Tekirdağ Halı Saha Turnuvası sona erdi

TEKİRDAĞ (AA) - Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesince geleneksel olarak düzenlenen halı saha turnuvası sona erdi.
Toplam 18 takımın katıldığı turnuvada grup maçlarının ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi ve 112 Tekirdağ takımı finale kaldı.
Final maçını 5-2 kazanan Tekirdağ Şehir Hastanesi şampiyon oldu.
Maçın ardından düzenlenen törenle şampiyon takıma kupası, diğer takımlara da madalyaları verildi.
Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, yaptığı konuşmada, herkesin keyif aldığı bir etkinliği tamamladıklarını söyledi.
Öksüz, sağlık çalışanları için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini dile getirerek, "Her zaman sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını artırmak için faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz. Halı saha turnuvasıyla da sağlıkçılarımızın sahadaki tatlı rekabetlerini izledik. Turnuvaya katılanlar da etkinlikten memnun kaldı. Final maçımızı da tamamlayarak etkinliğimizi keyifle sona erdirdik. Emeği olan, destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.
Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve sağlık çalışanları katıldı.