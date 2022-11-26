Tekirdağ'ın kurtuluşunun 100. yılı Haluk Levent konseriyle kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Sanatçı Haluk Levent, Tekirdağ'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde sahne aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlik kapsamında sahil dolgu alanında şarkılarını seslendiren sanatçıya müzikseverler eşlik etti. Haluk Levent zaman zaman seyircilerin arasına inerek şarkı söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, konserde yaptığı konuşmada, 13 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladıkları etkinliği İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısı nedeniyle ertelediklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen var olacağını belirten Albayrak, "Ne yaparsa yapsınlar, gerekirse 80 milyon şehit veririz ama bu ülkenin bir çakıl taşını bile kimseye vermeyiz." dedi.

Daha sonra sahnede pasta kesilerek Haluk Levent'in doğum günü kutlandı.

Albayrak'a teşekkür eden sanatçı, şehirlerin kurtuluş günlerinin önemli olduğunu ve bugünlerde sahne almanın keyif verici olduğunu dile getirdi.

Konserin sonunda Haluk Levent'e Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak çeşitli hediyeler verildi.

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