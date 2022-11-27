Tekirdağ'da kısa kısa

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TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Kızılay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen ve yeni yönetimi, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Çizen ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Çizen'de bir süre önce hizmet vermeye başlayan tarihi valilik binasının hayırlı olmasını temenni etti.

- Tekirdağ'da avukatlara ruhsatnameleri verildi

Tekirdağ'da avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukatlar için tören düzenlendi.

Tekirdağ Barosu'ndan yapılan açıklamaya göre, tören Tekirdağ Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Avukatlık ruhsatnamesini almayı hak kazanan Av. Gaye Yavaş, Av. Sinem Seven, Av. Derya Necmiye Çevik ve Av. Gökçen İnan’a ruhsatnameleri yapılan yemin töreni ile takdim edildi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara çalışmalarında başarılar diledi.

- Öğretmen ve öğrencilere farkındalık eğitimi verildi

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünce, Süleymanpaşa ilçesinde Doğa Kolejinde afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğretmen ve öğrencilere ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Görevli personeller, DASK, sigortalılık bilinci, konuları hakkında detaylı bilgiler paylaştı.





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