Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarda 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği il ve ilçelerde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Uygulama kapsamında bazı araç ve şüphelilerin üst araması yapıldı.



Aramalarda, 18 ruhsatsız tabanca ve 130 mermi, 2 kuru sıkı tabanca ve 65 fişek, ruhsatsız pompalı av tüfeği ve fişek, 28.74 gram eroin, 23.58 gram esrar, 2.98 gram metamfetamin, 38 sentetik ecza, 24 kilogram bakır kablo, 2 çalıntı motosiklet, muşta ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen 3 bin 215 lira nakit para ele geçirdi.

Asayiş uygulamasında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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