Kahve değil zehir içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 24 derslikli ilkokul yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik toplantı salonunda, yüzde 51’i hayırsever iş insanı Zeki Algur geri kalan kısmı devlet bütçesinden karşılanacak ilkokulun yaptırılmasına dair protokol, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Saray Kaymakamı Adem Ünal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından imzalandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Vali Yıldırım, okulun yapımına kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "Saray ilçesi, Yeni Mahallede, 10.113,00 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz üzerine yapılacak 24 derslikli ilkokulda fen dersliği, görsel sanatlar dersliği, beden eğitimi salonu, çok amaçlı salon, kütüphane, destek eğitim odası, okul aile birliği odası, rehberlik odası, öğretmenler odası, zümre öğretmenler odası ve idari odalar yer alacak.İlkokulumuzun yapımı için elini taşın altına koyanlardan Allah razı olsun. Yeni yapılacak okulumuzda geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz eğitim alacak. Buralarda eğitim alan öğrencilerimiz belki gelecekte bizim şuan vermiş olduğumuz hizmetleri verecek, Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız ülkemiz ve milletimiz için."ifadelerini kullandı.

- NKÜ öğrencileri kreşteki çocukları ziyaret etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi psikoloji topluluğu öğrencileri sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında Ayçiçeği Çocuk Evi’ni ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sosyal faaliyette bulunan öğrenciler, çocukları mutlu etmek adına yüzlerini boyayıp tavşan ve kedi kılığına girdi, çocuk şarkıları eşliğinde birlikte dans koreografileri canlandırıldı.

Etkinliğe, Psikoloji Topluluğu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hilal Karabulut, Ayçiçeği Çocuk Evi Müdürü Yıldız Nur Yılmaz, Kreş Eğitmenleri katıldı.

- Ekinci, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu

Malkara Tekvando Spor Kulübü ve Milli sporcu Tuğra Ekinci, Malta’da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu.

Ekinci, Milli Tekvando Antrenörü Gökhan Fındık antrenörlüğünde 33 kilogramda yarıştı.

İlk turu bay geçen Ekinci ikinci turda İsveçli, üçüncü turda Moldovalı ve dördüncü turda ise İsrailli rakibini yendi.

Beşinci ve final turunda İtalyan rakibi ile normal süresi 9-9 biten maçta bar üstünlüğü ile yenilen Milli Sporcu Avrupa ikincisi oldu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.