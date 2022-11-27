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TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Tekirdağ Süleymanpaşa, evinde Üsküdar Belediyespor'a 28-26 yenildi.

Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, Üsküdar Belediyespor'un 13-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan konuk ekip, maçı 28-26 kazandı.

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