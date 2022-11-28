Tekirdağlı balıkçılar denize açılmak için poyrazın dinmesini bekliyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde iki gündür etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar da denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların kuvvetli rüzgar nedeniyle av yapamadığını söyledi.

Balıkçıların tekrar palamut ve karides avcılığına başlamayı beklediğini belirten Pehlivanoğlu, "İki gündür poyrazın etkisiyle balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağ bakım ve tamiriyle geçiriyor. Havanın çarşamba günü itibarıyla düzelmesini bekliyoruz. Poyrazın etkisini yitirmesiyle arkadaşlarımız yeniden palamut ve karides avcılığına başlayabilecek." diye konuştu.

Balıkçı Ali Hiçsolmaz da bekleme süresini ağ tamiri yaparak geçirdiklerini ifade etti.

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