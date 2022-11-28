Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 gözaltı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası ve terör örgütü PKK/KCK'nın ilişki ağlarının deşifre edilmesine, engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon başlatıldı.

Yaklaşan seçimler öncesi şehir merkezlerinde, metropollerde şiddet eylemleri gerçekleştirdiği, kırsala eleman temini sağladığı ve bu kapsamda Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.



Zanlıların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital malzeme, toplatılma kararı olan kitap, dergi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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