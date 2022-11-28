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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik geçen yıl başlatılan Paşa Kart projesi bu yıl da sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre öğrencilere, 2 GB internet ve Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Paşa Kafe’de geçerli olmak üzere aylık belirli miktar para yüklü kartlar dağıtılıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, üniversiteye hazırlanan öğrenciler ile bir araya geldiklerini söyledi.

Öğrencilerin her türlü sorun ve taleplerini dikkate aldıklarını aktaran Yüksel, "Üniversite sınavlarına hazırlanan lise son öğrencilerimize yönelik Paşa Kafe hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecekleri ve internet paketinin yer aldığı Paşa Kart'ları okullarımızda öğrencilerimize bu yıl da ulaştırıyoruz. Stresli bir dönemden geçen gençlerimizin motivasyonlarını arttırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ Adliyesinde tahliye tatbikatı yapıldı

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünce, Tekirdağ Adliyesinde afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi, tahliye tatbikatı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre görevli personellerce eğitime katılanlara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, yangın türleri, yangın söndürme teknikleri ile taşınabilir yangın söndürme cihazının kullanımı konularında bilgi verildi.

Eğitimin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

- İçişleri ve Adalet eski bakanlarından Mehmet Ağar, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar'ı misafir etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yıldırım, eski Bakan Ağar’ı Valilik binası önünde karşıladı, makamında bir süre sohbet etti.

Yıldırım, ziyaretten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi, Ağar’a ziyaretleri dolayısı ile teşekkür etti.

Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ağar valilikten ayrıldı.

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