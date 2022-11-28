Tekirdağ'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, kontrol noktasında yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde yaptıkları genel bilgi toplama sorgulamalarında, Ç.B'nin hakkında 2'si "hırsızlık", 2'si "Askerlik Kanunu'na muhalefet", 1'i de "konut dokunulmazlığı ihlali" olmak üzere 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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