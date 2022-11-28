Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki "sahte doktor" soruşturmasında tutuklu zanlının ifadesi kapsamında bir şüpheli daha İstanbul'da gözaltına alındı.

Ayşem Ö'nün ifadesi sonrası Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.U. adlı kadını İstanbul'da yakaladı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğüne getirilen S.U, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Güvenlik kaynakları, tutuklu zanlının cep telefonunun incelendiğini, bu kapsamda gözaltına alınacakların sayısının artabileceğini belirtti.

Bu arada Sağlık Bakanlığı müfettişleri de idari soruşturma kapsamında devlet hastanesinde çalışmalarına başladı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı Ayşem Ö. hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 3 gün önce tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı.

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