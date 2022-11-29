Tekirdağ'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır trafiği aksattı

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TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçmesi nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.

T.B'nin kullandığı 47 KT 285 plakalı tır, Muratlı-Büyüktarıştıran yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, trafik akışını tek şeritten sağladı.

Tırın çekiciyle kaldırılmasının ardından Muratlı-Büyüktarıştıran yolunda trafik normale döndü.













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