Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde köfte satılan minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Yulaflı Mahallesi Çerkezköy yolunda köfte satılan minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köfteci İbrahim İ. itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi ufak çaplı yangını kısa sürede söndürdü.

- Çorlu'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'da bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 17 mermi bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.









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