Malkara Kaymakamı Yüksel muhtarlarla bir araya geldi

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, "Muhtarlarla İstişare Toplantısı"nda muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Yüksel, Malkara Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda muhtarlarla zaman zaman bazı konularla ilgili bir araya geldiklerini söyledi.

Kırsal mahallelerdeki muhtarlarla daha az bir araya gelebildiklerini belirten Yüksel, "Kırsal mahallelerde özellikle aksayan hususlar var mı, kurumlar arasında koordinasyon gerektiren konular var mı? Bunları sizinle istişare etmek için bir aradayız. " dedi.

Ardından daire amirleri ve müdürleri, son dönemde kanun ve mevzuatlarda vatandaşları ilgilendiren son gelişmeleri anlattı. Muhtarlar ise mahallelerinde yaşanan sorunları anlattı, taleplerini iletti.

Toplantıya Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Basri Karakuş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Volkan Cebeci de katıldı.





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