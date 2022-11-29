Tekirdağ'da çocuğun düştüğü su dolu çukur kapatıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çocuğun düştüğü su dolu çukur, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekiplerince kapatıldı.

TESKİ ekipleri, 10 yaşındaki Tunahan K'nin düştüğü çukurun bulunduğu bölgeye geldi.

Ekipler burada yaptığı çalışmanın ardından çukuru kapattı. Bölgede altyapı çalışmalarının sürdüğü gözlendi.

Veliköy Mahallesi'nde altyapı çalışmaları kapsamında açılan 2 metre derinlikteki su dolu çukurun etrafında oynayan Tunahan K, ayağının altındaki toprağın kayması nedeniyle çukura düşmüştü.



Gruptaki diğer çocukların yardım çağrısıyla inşaat işçisi Ferman ve Derviş Ötün kardeşler, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtarmıştı.



Çocuğun babası Eyüp K, jandarmaya giderek, çukurun etrafında güvenlik önlemi almadıkları gerekçesiyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı TESKİ'den şikayetçi olmuştu.

TESKİ yetkilileri ise durumun taşeron firma sorumluluğunda olduğunu belirtmişti.

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