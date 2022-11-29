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FAO, "Uygulamalı Çiftçi Okulları" modeliyle 2 bin 500 çiftçiye eğitim verdi

AA

FAO, "Uygulamalı Çiftçi Okulları" modeliyle 2 bin 500 çiftçiye eğitim verdi

TEKİRDAĞ (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Türkiye'de "Uygulamalı Çiftçi Okulları" modeliyle 2 bin 500 çiftçiye eğitim verdiklerini söyledi.

FAO tarafından, Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifinde, "Tekirdağ'da Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ADT) Yukarı Sakarya Havzası Projesi" kapsamında "Eğiticilerin eğitimi" programı düzenlendi.

Selışık, programda, "Uygulamalı Çiftçi Okulları" modeliyle 2 bin 500 çiftçiye ulaşarak eğitim verdiklerini belirtti.

Bu modelde toprağın hazırlanması, sulanması, hasadın yapılması ve ihtiyaç duyulan her türlü problemin çözülmesine odaklı çalışma yapıldığını ifade eden Selışık, "Burada çiftçiler bir araya geliyor, sorunlarını tartışıyorlar, uzman desteğiyle sorunun cevabını alıyorlar." dedi.

Selışık, Uygulamalı Çiftçi Okulları modelinde akademisyenlerin, teknik uzmanların ve çiftçilerin bir araya geldiğini anlattı.

Çiftçilere bilgi verilirken Tarım ve Orman Bakanlığının uzmanlarından da destek aldıklarını aktaran Selışık, şunları kaydetti:

"Önemli olan doğru bilginin ihtiyaç duyulduğu anda çiftçiye ulaştırılması. Hasat bittiğinde çiftçimiz bu okuldan mezun oluyor. Sertifikasını alıyor. Şu ana kadar 2 bin 500'e yakın çiftçimize ulaştık. Bu model sadece Küresel Çevre Fonu'ndan kaynaklanmıyor. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Projesi'ni Konya'da uyguladık. Orada 750 çiftçiye ulaştık. Tekirdağ'da 4 Uygulamalı Çiftçi Okulu açacağız. Yeni başlayacak olan projelerde, okulları açmaya devam edeceğiz. Uygulamalı Çiftçi Okulu her konuda açılabilir."

Selışık, taşıma ve depolama aşamasında marketlere gitmeden önce gıda israfı ve kaybını azaltmak istediklerini ifade etti.

Sera gazı salınımı konusunu önemsediklerini vurgulayan Selışık, şunları kaydetti:

"Sıcaklığı artıran sera gazı salınımı. Bunun azaltılması gerekiyor. Burada gıda israfının önlenmesi de çok önemli. Dünyada üretilen gıdanın üçte biri aslında kayboluyor ya da çöpe gidiyor. Tarladan sofraya gıda zinciri içinde yok oluyor. Onların hepsi sera gazı salınımının artmasına sebep oluyor. Bizlerin bilinçli tüketiciler olarak israf etmememiz gerekiyor. Bunun için de Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğümüz 'Gıdanı Koru' kampanyamız var. Toprağın besin zenginliğinin kaybedilmemesi için toprakta su tutan bitkilerin yaygınlaştırılması, meraların ıslahı... Aslında her konu iklim değişikliği ile ilgili. Tüm bunlar için Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte projeler uyguluyoruz. Dünyada açlığı önlemek 2030 yılı hedeflerine göre çok kolay değil, çünkü sıfır açlık hedefi var. Ama yine de tarımsal üretimde mevcudu koruyup, diğer olumsuz etkileri azaltılacak çözümlerin yaygınlaştırılması ne kadar mümkün olursa, çiftçilerimiz bunun olumsuz etkilerini daha az hissedecek."

Programda, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve İmdat Güngör de konuşma yaptı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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