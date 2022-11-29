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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da asayiş

AA

Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde, polisin şüpheli araçta yaptığı incelemede iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, plakası belirtilmeyen şüpheli bir otomobili durdurdu.

Aramada, otomobil sürücüsü A.S.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçiren polis, araçta bulunan K.Ö. isimli kişinin de üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

​​​​​​​- Çorlu'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Çorlu'da, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Verilen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, çorap içerisine gizlenmiş 17 gram eroin ele geçirdi.

Evdeki şüpheliler Ç.K. A.Ö ve B.E. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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