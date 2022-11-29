Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde, polisin şüpheli araçta yaptığı incelemede iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, plakası belirtilmeyen şüpheli bir otomobili durdurdu.
Aramada, otomobil sürücüsü A.S.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçiren polis, araçta bulunan K.Ö. isimli kişinin de üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
- Çorlu'da uyuşturucu madde ele geçirildi
Çorlu'da, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
Verilen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, çorap içerisine gizlenmiş 17 gram eroin ele geçirdi.
Evdeki şüpheliler Ç.K. A.Ö ve B.E. gözaltına alındı.