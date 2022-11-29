"Sahte doktor" soruşturmasında tutuklu zanlının cep telefonu incelemesi sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Sahte doktor" soruşturmasında tutuklu zanlının cep telefonu incelemesi sürüyor

AA

"Sahte doktor" soruşturmasında tutuklu zanlının cep telefonu incelemesi sürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında tutuklu bulunan Ayşe Özkiraz'ın cep telefonundaki inceleme devam ediyor.

Çerkezköy ilçesindeki olayla ilgili Sağlık Bakanlığı müfettişleri idari, savcılık da adli soruşturma yürütüyor.

Bu kapsamda tutuklu zanlının cep telefonu incelemesinin sürdüğü, incelemenin kısa sürede tamamlanıp iddianame sürecine geçileceği öğrenildi.

Çerkezköy ilçesindeki soruşturmada tutuklanan zanlının yaşadığı Atatürk Mahallesi'nin muhtarı Nihat Malkoç, AA muhabirine, Özkiraz'ın gözaltı sürecini anlattı.

Polis ekipleriyle zanlının evine gittiğini dile getiren Malkoç, şunları kaydetti:

"Ailenin, annesinin haberi yoktu gibi algıladım. Annesi heyecanlanmıştı, korkmuştu, ürkmüştü. 'Niye arama yapılıyor, suçu nedir' diye sormuştu. Arkadaşlar da savcının arama emrini okudular. Herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Evde kitaplar vardı, doktorların dinleme cihazı (steteskop), doktor önlükleri vardı. Başka da 2 plaket dikkatimi çekti. Anneye aramada bir şey söylemediler. Odaların hepsinde arama yaptılar. En sonunda savcılığa kadar gelip ifade vermesi söylendi. Doktora götürürlerken de anne refakat etti. Giderken annesiyle aralarında bir konuşma olmadı."

Öte yandan Özkiraz'ın, kullandığı doktor önlüğünü Çerkezköy Devlet Hastanesi yakınındaki medikal malzemeler satan iş yerinden aldığı öğrenildi.

- "Bir pasajda öğrenci kimlik kartı bastırdım"

Özkiraz, savcılıkta verdiği ifadesinde, lisede öğrenciyken ailesinin tıp fakültesinde okumasını istediğini, liseden 2021 yılında mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiğini ama başarısız olduğunu anlatmıştı.

Ailesinin güvenini sarsmamak için Çapa Tıp Fakültesini kazandığını söylediğini, sınav sonuç belgesi üzerinde telefonda oynamalar yaparak sahte bir belge çıkardığını anlatan Özkiraz, ifadesine şöyle devam etmişti:

"Daha sonra İstanbul'a gittim, kız öğrenci yurduna yerleştim. Burada kendimi tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıttım. Yurdun masrafları için de ailemle görüştüm. Ailem fakülteyi kazandığımı düşündüğü için bana para gönderiyordu. Daha sonra burada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileriyle kalmaya başladım. Bu öğrencilere Çapa Tıp Fakültesi öğrencisi olduğumu söyledim. Bu süreçte Çapa Tıp Fakültesinin bahçesine ara ara gittim, öğrencilerle tanıştım. Hiçbir şekilde derse girmedim. Okula girebilmek için İstanbul'da bir pasajda öğrenci kimlik kartı bastırdım. Bu kartın üzerine 'Ayşem Özkiraz' yazdırdım. Aramada ele geçen kartlar bu öğrenci kartlarıdır. Okula girerken bu öğrenci kartlarını gösterip giriyordum. Okula gittiğim zamanlarda İstanbul'da part time farklı yerlerde çalıştım. Aynı yerde Ankara Şehir Hastanesi, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kimlik kartlarını da bastırdım ancak bunları hiçbir yerde göstermedim."

Annesi hastalandığı için Kasım 2021'de Çerkezköy Devlet Hastanesine gittiklerini, burada görevli hekime kendisini doktor olarak tanıttığını, annesini muayene ettirdikten sonra hastaneye gitmeye devam ettiğini, buradaki görevlilere acilde vakit geçirmek istediğini anlatan Özkiraz, "Burada bulunduğum zaman zarfında doktor koltuğuna oturduğum olmuştur. Boynuma steteskop da taktığım olmuştur. Bu steteskobu medikalcilerden almıştım. Acilde bulunduğum zaman zarfında hiçbir şekilde hasta muayene etmedim ancak muayeneleri izledim." ifadelerini kullanmıştı.

Eğitim döneminin bitmesinin ardından Haziran 2022'de Çerkezköy'e geldiğini, devlet hastanesinde çocuk cerrahisi bölümüne giderek doktor M.K ile tanıştığını aktaran Özkiraz, ifadesini şöyle sürdürmüştü:

"Kendimi Çapa Tıp Fakültesinden mezun olan doktor olarak tanıttım. Ayrıca TUS sınavından 81 puan aldığımı söyleyip, daha önce sosyal medya üzerinden gördüğüm TUS belgesi üzerinde telefonla oynayarak hazırladığım belgeyi gösterdim. Annemin öğretmen, babamın ise gıda mühendisi olduğunu söyledim. Doktor M.K. bana yanına gidip gelebileceğimi söyledi. Bu şekilde çocuk cerrahisi bölümüne gidip gelmeye başladım, burada muayenelere katıldım. Tüm cerrahi bölümlerdeki doktorlarla ilişki kurdum. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım."

Özkiraz ifadesinde, bu süreçte kimseyi mağdur etmediğini savunarak pişman olduğunu belirtmişti.

- Olay

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı.

Soruşturmada tutuklu zanlının ifadesi kapsamında bir şüpheli daha İstanbul'da gözaltına alınmış, ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.

Güvenlik kaynakları, tutuklu zanlının cep telefonunun incelendiğini, bu kapsamda gözaltına alınacakların sayısının artabileceğini belirtmişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) SAHTE DOKTOR HASTANEYE &#039;ÇAPA&#039;NIN GURURU&#039; YAZILI ÇELENK YOLLATMIŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAHTE DOKTOR HASTANEYE ...
Tekirdağ'da asayiş
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş
Sahte doktor hastaneye 'Çapa'nın gururu' yazılı çelenk yollatmış
YEREL HABERLER Sahte doktor hastaneye 'Çapa'nın gururu' yazılı ...
FAO, "Uygulamalı Çiftçi Okulları" modeliyle 2 bin 500 çiftçiye eğitim verdi
YEREL HABERLER FAO, "Uygulamalı Çiftçi Okulları" modeliyle 2 bin 500 ...
Tekirdağ'da çocuğun düştüğü su dolu çukur kapatıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çocuğun düştüğü su dolu çukur kapatıldı
Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle açılamayınca balık fiyatları arttı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da balıkçılar poyraz nedeniyle açılamayınca ...
Malkara Kaymakamı Yüksel muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Malkara Kaymakamı Yüksel muhtarlarla bir araya geldi
Tekirdağ'da 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'da asayiş
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır trafiği aksattı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır ...
Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında bir ...
(Görüntülü) VTEKİRDAĞ&#039;DA, &#039;SAHTE DOKTOR&#039; SORUŞTURMASINDA MÜFETTİŞLER DEVREDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) VTEKİRDAĞ'DA, 'SAHTE ...
Tekirdağ'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Tekirdağ'da, 'sahte doktor' soruşturmasında müfettişler devrede
YEREL HABERLER Tekirdağ'da, 'sahte doktor' soruşturmasında ...
Tekirdağ'da altyapı çalışmalarında açılan su dolu çukura düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da altyapı çalışmalarında açılan su dolu ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da PKK/KCK operasyonunda 11 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da PKK/KCK operasyonunda 11 gözaltı
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik ...
(Görüntülü) 4 CİHAZA BAĞLI YAŞAYAN SMA&#039;LI YAREN&#039;İN BABASI: 1 LİRA BİLE UMUDUMUZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 4 CİHAZA BAĞLI YAŞAYAN SMA'LI ...
Tekirdağlı balıkçılar denize açılmak için poyrazın dinmesini bekliyor
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçılar denize açılmak için poyrazın ...
4 cihaza bağlı yaşayan SMA'lı Yaren'in babası: 1 lira bile umudumuz
YEREL HABERLER 4 cihaza bağlı yaşayan SMA'lı Yaren'in babası: 1 lira ...
Hentbol: Kadınlar Süper Lig
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Lig
(Görüntülü)TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NDEN &#039;SAHTE DOKTOR&#039; AÇIKLAMASI: HASTANEDE GÖREVLİ GİBİ ÇALIŞMADI (EK GÖRÜNTÜLERLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü)TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.