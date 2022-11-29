Tekirdağ'da servis minibüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servis minibüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Halil Y. idaresindeki 17 AN 448 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi'ndeki ışıklı kavşak yakınlarında, önce Ö.C'nin kullandığı 59 S 6179 plakalı işçi servis aracına, ardından refüjdeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde sıkışan Halil Y'yi çıkardı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



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