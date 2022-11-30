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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi otobüs bekleme duraklarını onarıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Deforme olan otobüs bekleme duraklarının belediye şantiyesinde bakımdan geçirilerek tekrar eski yerlerine monte ettiklerini ifade eden Yüksel, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.

- Sevgi Çarşısından 4 bin 200 kişi yararlandı

Çorlu Belediyesinin hizmete açtığı Sevgi Çarşısı'ndan, yıl içerisinde 4 bin 200 kişi yararlandı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, çarşının 2013 yılında hizmete açıldığını belirtti.

Hayırseverlerin ulaştırdıkları yardımların ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde teslim edildiğini ifade eden Sarıkurt, 2022 yılında 4 bin 200 ihtiyaç sahibi vatandaşa kıyafet yardımında bulunduklarını bildirdi.



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