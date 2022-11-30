Otizmli 12 yaşındaki Poyraz Yavuz yüzmeyle sosyalleşiyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da 12 yaşındaki otizmli Poyraz Yavuz'un hayatı, yaklaşık bir yıl önce tanıştığı yüzme sporu sayesinde değişti.

Ayşe Yavuz, Poyraz'a 3 yaşındayken otizm tanısı konulması üzerine üzülse de çocuğunun sosyal hayattan kopmaması için mücadele etmeye başladı.



Geçen yıl Poyraz ve 8 yaşındaki diğer oğlu Alper'i Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yüzme kursuna yazdıran Yavuz, haftanın iki günü çocuklarını havuza götürerek yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmalarını sağladı.

Anne Yavuz, otizmli oğlunun ileride Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Milli Takımı formasını giyip uluslararası müsabakalarda ülkesini temsil etmesini istiyor.

- "Enerjilerini atabilmeleri için spora yönlendirilmeliler"

Ayşe Yavuz, AA muhabirine, oğlunun yüzerken çok mutlu olduğunu, bunun için havuza severek geldiğini söyledi.

Özel çocuklara fırsat verildiğinde onların kendilerini geliştirebildiğini belirten Yavuz, "Bir yıldır yüzmeye geliyoruz. İki oğlumu da getiriyorum. Poyraz haftanın 2 günü hiç aksatmadan sürekli yüzmeye devam ediyor. Elimden geldiğince onun sosyalleşmesi için her şeyi yapıyorum. Ben özel çocukların eğitimle güzel yerlere gelebileceklerine inanıyorum. Otizmli çocuklar çok enerjik oluyor. O enerjilerini üzerlerinden atabilmek için spora yönlendirilmeleri çok önemli." dedi.

Poyraz'ın kardeşiyle yüzmesinin onu daha çok motive ettiğini anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Kardeşi de yüzerek ona destek oluyor. Yüzmeye başladıktan sonra oğlumda çok güzel değişiklikler oldu. Otizmli çocuğu olan aileler çocuklarını spora götürmeli. Çocukları ne kadar spora yönlendirirsek, ne kadar sosyalleştirirsek engellerimizi o kadar kolay aşarız. Yüzmeyle çocuğun motor becerisi gelişiyor, mutlu oluyor. Zaman zaman yarışlara da katılıyor. İleride Türkiye'yi temsil etmesini milli bir sporcu olmasını isterim. Bunun için bir anne olarak elimden geleni yapacağım."

- "Poyraz'da gözle görülür bir değişim oldu"

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut da özel çocukları suyla tanıştırıp sosyalleştirmek için kursların devam ettiğini dile getirdi.

Poyraz'ın yüzmeye başladıktan sonra daha neşeli bir çocuk olduğunu aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Poyraz ile bir yıl önce tanıştık ve çalışmaya başladık. Bir yıldır kardeşiyle yüzmeye devam ediyorlar. Kardeşi de ağabeyine destek oluyor. İlk geldiğinde Poyraz yüzmeyi bilmiyordu ama şu an belli bir seviyeye geldi ve kendi başına yüzebiliyor. Daha da gelişim sağlamasını istiyorum. Yarışmalara katılacak, o seviyeye geldi diyebiliriz. Yüzmeyle tanıştıktan sonra Poyraz'da gözle görülür bir değişim oldu. Su özel çocukların sosyalleşmesi için çok yararlı. Velilerimiz çocuklarını evlere kapatmasın, çocuklarını herhangi bir spor aktivitesine gönderip sosyalleştirsin."

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