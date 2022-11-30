Tekirdağ'da 100 bin makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede Saray ilçesinde bir evde arama yaptı.

Aramada, 100 bin makaron, 38 kilogram tütün, tütün kırma makinesi, 2 makaron doldurma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.









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