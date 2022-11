Tekirdağ'da "Umudumuz ufkunuz olsun" konferansı düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Umudumuz ufkunuz olsun" konferansı düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta ,Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Engellilerin her şeyi başarabileceğini vurgulayan Kuralay, "Engelli kişiler öncelikle kendileri engelli olduklarını kabul edecek. Kişi kendisi engelli olduğunu kabul etmezse toplumla barışık olamaz. Engelimizi kabul ederek her zaman kendimizi geliştirmeye hayatın içinde olmaya çalışacağız. Engelliler olarak iletişimimiz iyi olmalı. Engelli kişiler bulundukları ortamlarda ilk kendileri iletişime geçmeli. Her zaman bekleyen taraf olmamaları gerekiyor. Bizim de diğer insanlardan farkımız yok. Bizde bir çok şeyi başarabiliriz yeter ki isteyelim." dedi.

Konferansa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, engelli dernekleri temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.





