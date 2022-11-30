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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'daki "sahte doktor" olayına ilişkin idari soruşturma tamamlandı

AA

Tekirdağ'daki "sahte doktor" olayına ilişkin idari soruşturma tamamlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Ayşe Özkiraz'ın "sahte doktor" olduğu iddiasına tutuklandığı olaya ilişkin idari soruşturmanın tamamlandığı, adli soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

Çerkezköy ilçesindeki olayla ilgili Sağlık Bakanlığından görevlendirilen 2 müfettiş, idari soruşturma kapsamında incelemelerini tamamlayıp hastaneden ayrıldı.

Olaya ilişkin adli soruşturma ise devam ediyor.

Adli soruşturma kapsamında ise sahte evrakların gerçek evraklarla karşılaştırılmalarının yapılacağı, tutuklu Ayşe Özkiraz'ın (21) cep telefonundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılınca polislerce gözaltına alınan Özkiraz, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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