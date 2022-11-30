"Sahte doktor" beyaz önlükle çektirdiği vesikalığı "sahte" öğrenci kimliklerinde kullanmış

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın (21) Çerkezköy'de doktor önlüğü ve steteskopla çektirdiği vesikalık fotoğrafını sahte kimliklerinde kullandığı ortaya çıktı.

"Sahte doktor" soruşturması sürerken, olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Özkiraz'ın yaklaşık 4 ay önce ilçedeki bir fotoğraf stüdyosuna giderek üzerinde doktor önlüğü, boynuna astığı steteskopla vesikalık fotoğraf çektirdiği, bu fotoğrafı da öğrenci kimlik kartlarında kullandığı görüldü.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılınca polislerce gözaltına alınan Özkiraz, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.