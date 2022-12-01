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TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarına karşı operasyon merkezindeki hava durumu modülü sayesinde hava tahminleri yakın takibe alındı, kötü hava şartları olan gün ve saatlerde personel ve arızaya müdahale edecek ekip sayısı arttırıldı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli İşletme Müdürlüğü sınırları içinde 458 arıza onarım bakım personeli, 112 araç ile elektrik dağıtım hizmetini 7 gün 24 saat sürdürecek.

TREDAŞ'ta acil durumlarda kullanılacak 42 jeneratör, 5 mobil trafo, 6 kablo test aracı, kar aracı ve 4 insansız hava aracı hazır bulunduruluyor.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

22.dönem AK Parti Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sadık Battal, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, üniversitenin yaptığı çalışmalar görüşüldü.

Rektör Şahin, ziyaretten dolayı Gündüz ve Battal'a teşekkür etti.

- Kadına yönelik şiddetle mücadele ve farkındalık eğitimi

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce il genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik eğitim verildi.

Psikolojik Danışman Oğuzhan Kaçar tarafından verilen eğitimde şiddetin tanımı, türleri, kadına yönelik şiddet konusunda bilgi ve farkındalık konuları anlatıldı.





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