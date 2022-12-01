Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök göreve başladı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Müftülüğüne atanan Mustafa Soykök göreve başladı.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen cübbe giyme töreninde konuşan Soykök, "şehzadeler şehri" Manisa'dan "iyilikler ve güzellikler şehri" Tekirdağ'a atanmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

İl genelinde hayırlı işler yapmak için çalışacaklarını belirten Soykök, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı olarak kalbimizi, ruhumuzu, ülkelerimizi, coğrafyamızı, dünyamızı iyiliklerin kuşatmasının, iyilik ve güzelliğin yeryüzünde egemen olmasının mücadelesini veriyoruz. Toplumun maneviyatını diri tutmaya, toplumu din konusunda aydınlatmaya, birlik ve beraberliği pekiştirici çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Tekirdağ'ımızda il müftülüğümüz ve ilçe müftülüklerimizce gerçekleştirilen çok güzel çalışmalar var. Güzel ekibimizle daha nice güzel çalışmaları şehrimize sunacak hep beraber göreceğiz."

Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Yusuf Bektaş, Müftü Soykök'e cübbesini giydirdi.

Programa, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, dekan yardımcısı Dr. Hızır Yağcı ve müftülük çalışanları katıldı.

Soykök, programın ardından il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleriyle toplantı yaptı.









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