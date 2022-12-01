Tekirdağ'da devamsızlık yapmayan öğrenciler polislerle oyun salonunda eğlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında polis ekipleri, okullarında devamsızlık yapmayan öğrencilerle bir oyun salonunda eğlenceli zaman geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ve Çocuk Şube ekipleri, İçişleri Bakanlığının projesi kapsamında okulları ziyaret etti.

13 Kasım Ortaokulunda bazı öğrencilerin örgün eğitime devam etmediğini ve devamsızlık yaptığını öğrenen ekipler, öğrencilerle ilgilenerek okula devam edeceklerinin sözünü aldı.

Polis ekipleri bir süre sonra, okullarına aksatmadan devam eden öğrencileri kentte bir alışveriş merkezinin oyun salonuna götürerek onlarla oyun oynadı.

Toplum Destekli Polislik Şube ve Çocuk Şube Müdürü Özkan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlığın projesi kapsamında 58 okulu ziyaret ettiklerini söyledi.

Çocukların yüzlerindeki mutluluğu görünce sevindiklerini ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Okul ziyaretlerimizde çeşitli nedenlerle ilkokul çağını tamamlayamamış ancak ortaokul çağına gelmiş çocuklarımız için ayrı bir sınıf açıldığını ve onlara ders verildiğini gördük. Çocuklarımızdan eğitime devam edecekleri konusunda söz aldık. Bu sözlerini tuttular. Biz de meslektaşlarımızla, çocuklarımızla burada eğleniyoruz."



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