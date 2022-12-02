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TEKİRDAĞ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) İstanbul Bölge Temsilcisi Ferhat Özgen, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Özgen ve Yüksel bir süre görüştü.

Ardından vakıf bağışçısı olan Orkun Ekrem Yılmaz, Hasan Yılmaz ve Hüseyin Yılmaz adına düzenlenen berat ve madalya takdim edildi.



- Limanın genişletilmesi için verilen ÇED raporunun iptal edildiği açıklandı

Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat, Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği tarafından yapılması planlanan liman kapasite artışı projesiyle ilgili ÇED olumlu kararının iptali için açtıkları davayı kazandıklarını söyledi.

Polat, şube binasında düzenlen basın toplantısında, TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu adına yaptığı açıklamada, Tekirdağ İdare Mahkemesinin ÇED olumlu raporunu iptal ettiğini belirtti.

Raporun iptal edilmesinin gerekçeleri hakkında bilgi veren Polat, "ÇED yönetmeliği esas olmak üzere ilgili mevzuat açısından ve eksikliklerin bulunduğu, mevcut haliyle uygun tutarlı olmadığı görüş ve değerlendirmelerine yer verilmiştir. Bu gerekçelerle ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmiştir. " dedi.

Polat, bu süreci sonuna kadar takip edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuda destek olan sendikalar da var. Tekirdağ Barosu'nun da aktif olarak bizlere desteğini bekliyoruz. Gerekirse savcılığa dilekçe vererek kamuoyu yaratmak açısından faydası var. Özellikle meslek odalarının itiraz aşamasında hem de bu suç duyurusu aşamasında, mahkeme esnasında mutlaka desteklerini sunmaları gerekiyor."





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