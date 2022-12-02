Resim öğretmeni gezip gördüğü yerleri tuvale yansıttı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yaşayan resim öğretmeni Zeynep Cihan'ın gezip gördüğü yerleri yansıttığı çalışmalarından oluşan sergi açıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide Cihan'ın 54 çalışması yer alıyor.

Cihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yaşından bu yana resim çizdiğini söyledi.



Son 11 yıldır gezip gördüğü yerleri, evcil hayvanları ve doğal güzellikleri çizdiğini aktaran Cihan, "Sergide 11 yıllık emeğim yatıyor. Bu 11 yıl içerisinde gezdiğim gördüğüm beni etkileyen insanların resimlerini çizdim. Bugün de çocukluk hayalim olan sergimi açtım. Çok mutluyum." dedi.

Serginin açılışına katılan Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da ilçede kültür sanat etkinliklerine önem verdiklerini ifade etti.

Süleymanpaşa'da birçok sanatsal faaliyetin yapıldığını anlatan Çınar, "Kış aylarında bu tarz sanatsal faaliyetler içimizi ısıtıyor. Her geçen gün yeni bir sanatsal faaliyet ile karşılaşıyoruz. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor." dedi.

Sergi yarına kadar açık kalacak.









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