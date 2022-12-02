Tekirdağ'da kasiyer kendisine tokat atan kişiden şikayetçi oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir marketin kasiyeri, kendisine tokat atan müşteriden şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki bir markette çalışan kasiyer Yusuf Tayden (19), bir müşterinin ödemesini aldığı sırada o anda bir çocukla markette olan kişinin tokatlı saldırısına uğradı.

Polisi arayan Tayden, kendisini darbeden kişiden şikayetçi oldu. Olay marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- Şikayetçi oldu

Tayden, AA muhabirine, markette 3 hafta önce işe başladığını söyledi.

Olayın kendisini darbeden kişinin cep telefonunu istemesiyle başladığını anlatan Tayden, "Yanıma gelen ve yanında eşi ve küçük çocuğu da olan müşteri, cep telefonumu vermemi istedi. Cep telefonunun kaybolduğunu iddia eden bu kişi, benim telefonumdan kendi telefonunu aramak istediğini iletti. Kasada işlem yapıyordum, işim bitince yardımcı olacağımı bildirdim. Hiç beklemeden bana saldırdı ve tokat attı." diye konuştu.

Darp sonrası hastaneye ve polise gittiğini ifade eden Tayden, hem tokat atan kişiden hem de kendisine yardımcı olmayan market çalışanlarından şikayetçi olduğunu ifade etti.



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