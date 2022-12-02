AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Kurtulmuş, Çorlu ilçesinde cuma namazı sonrası Süleymaniye Camisi önünde bekleyen engelli vatandaş ile bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ardından Omurtak Caddesi'nde esnafa "hayırlı işler" dileyen Kurtulmuş, bir dükkana girerek esnafla sohbet etti. Kurtulmuş, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki "AK Nokta Aracı"na geçti.

Kurtulmuş, partililerle buluşmasının ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde çok önemli bir seçime gideceğini söyledi.

Seçimde Çorlu ve Tekirdağlıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verecekleri desteği önemsediklerini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnşallah Türkiye güzel bir ivme yakaladı. Türkiye'nin bu ivmeyi sürdürebilmesi için bizim Türkiye 100 yılı dediğimiz yani önümüzdeki 100 yılın, Türkiye'nin dünya ölçeğinde sözü dinlenen, itibarı güçlenen bir ülke haline gelmesi için hep beraber canla başla mücadele edeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde Türkiye 100 yılının kapılarının vatandaşımız tarafından, milletimiz tarafından sonuna kadar açıldığı bir seçim olacaktır diye ümit ediyoruz. Sizlerin de desteklerini, gayretlerini bekliyoruz."

Ardından partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Kurtulmuş, partiye katılanlara rozet taktı.

Ziyarete AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ile AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan da katıldı.









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