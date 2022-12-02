Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtıp para talep eden 2 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşlardan para talep ettikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çakarlı otomobil kullanarak kendilerini polis olarak tanıttıkları iddia edilen U.E. ve M.İ'yi ilçe merkezinde yakaladı.

Şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları araç sürücüleri ile ıssız yerlerde araç içerisinde alkol alan kişilerden para talep ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen bu kişiler savcılıkça sorgulandı.



Ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan her iki zanlının tutuklanması kararlaştırıldı.



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