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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tekirdağ'da konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tekirdağ'da konuştu:

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Burada projelerini söyleyen, kendini anlatan hizmetlerini anlatan bir yer var. Bir Recep Tayyip Erdoğan var. Karşı tarafta ise henüz herhangi bir ortak projeyi ifade edemeyen altı artılı masa var." dedi.

Tekirdağ programı kapsamında Kapaklı Belediyesini ziyaret eden Kurtulmuş, ardından Kapaklı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tekirdağ Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Kurtulmuş, toplantıda, danışma meclisi toplantılarının seçim öncesi teşkilatlara güç verdiğini söyledi.

Zor bir dönem olan seçim kampanyasına girdiklerini, bundan sonra safları daha da sıklaştırmaları gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Allah hepinize yüz aklığı versin. En güçlü şekilde çalışabilmeyi nasip etsin. Hepinize üstün başarılar temenni ediyorum. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Yürekten inanıyoruz ki milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçerek, AK Parti'yi de açık ara birinci parti olarak meclise göndererek, Türkiye Yüzyılı'nın kapısını sonuna kadar açacaktır." diye konuştu.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.

"Bizim yaptığımız çalışmalara bakın bir de karşı taraftakilere bakın. Milletimiz de zaten bakıyor ve aradaki farkı görüyor." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Biz pozitif gündem içinde her gün 'Hakk'a hizmet etmek, halkın duasını kazanmanın bir aracıdır' diyerek mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz bugün burada bu çalışmaları yaparken Türkiye'nin her ilinde milletvekillerimiz, bakanlarımız, il ve ilçe teşkilatlarımız, herkes, genel merkezdeki arkadaşlarımız, herkes bu çalışmaları sürdürüyor. Az evvel sinevizyonda gördünüz, sadece son bir ay içinde yapılanları anlatmaya kalksak herhalde birkaç saat konuşmamız gerekir. Sadece hatırlatmak bakımından söylüyorum. 29 Ekim'de TOGG otomobili Sayın Cumhurbaşkanımızın sahneye çıkarmasıyla Türkiye'ye tanıtıldı. Dünya kamuoyuna tanıtıldı."

Türkiye'nin en önemli sosyal projelerinden olan TOKİ projelerine 8,5 milyon vatandaşın başvuru yaptığını anlatan Kurtulmuş, "Bu evler ve iş yerleri en kısa sürede tamamlanacak. Ayrıca yaz aylarından itibaren, Trakya'da da yaşadık bunu, özellikle tarımsal ürünlerde verilen çok değerli, çok yüksek fiyatlarla birlikte bizim çiftçimizin yüzü güldü. Trakya'daki kardeşlerimizin ürünü para etti." dedi.

- "Türkiye esir takasını sağlayabilen ülke haline geldi"

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı NATO zirvesinde PKK, PYD ve özellikle FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tasdik ettirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Arkasından Türkiye'de tahıl koridorunun koordinasyon merkezi açıldı. Yaklaşık 12 milyon ton tahıl dünya piyasalarına çıktı. Fakat gelişmeler kötü bir noktaya geldi. Putin 'kesiyorum burayı' dedi. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız yeniden devreye girerek Putin'le görüşerek tahıl koridorunu açtı mı? Açtı. Bu büyük bir başarıdır. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye esir takasını sağlayabilen ülke haline geldi. Ardından Özbekistan'da gerçekleşen Türk dünyası, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında Türkiye büyük bir gayretle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci devlet olarak buraya dahil olmasını temin etti. Size şunu söyleyeyim. Bu bir başlangıçtır. Önümüzdeki dönemde inşallah Kıbrıs Türk Devleti dünyanın birçok platformunda tanınacak, bunun seferberliği gerçekleştirilecek."

Numan Kurtulmuş, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir hamle içinde her gün hızını daha fazla artırdığını vurguladı.

Karşı tarafta ise 6'lı Masa'nın toplanmaya devam ettiğini anlatan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sekizinci mi, dokuzuncu mu, onuncu mu bilmiyoruz. Unuttuk artık. Masa toplantıya devam etti. Konuş Allah konuş. 'Ortak bir aday çıkarın' diyorsun. 'Anlaşacağız, daha vakit var. Biz bir ortak aday çıkaracağız' diyorlar. Kimi çıkarırlar bilmeyiz. Bir tane mi aday çıkarırlar? İki tane mi çıkarırlar? Daha mı fazla çıkarırlar? Onu da bilmeyiz ama hep şunu söylüyoruz. Bizim derdimiz, kimin adayı olacağı değil, hangi fikir ve projelerle karşımıza çıkacağınızdır? Burada projelerini söyleyen, kendini anlatan hizmetlerini anlatan bir yer var. Bir Recep Tayyip Erdoğan var. Karşı tarafta ise henüz herhangi bir ortak projeyi ifade edemeyen altı artılı masa var."

Kurtulmuş, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmak istikametinde hızla yürüdüklerini ifade etti.

İç politikada, dışarıda, sanayide, üretimde yapılanların bir altyapı süreci olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"20 yılda bunlar tamamlandı. Şimdi mücadeleyi bir üste çıkarıyoruz. Bir üst alana çıkarıyoruz. Şimdi mücadelemizin adı, hedefimizin adı, gayemizin adı, varmak istediğimiz noktanın adı Türkiye Yüzyılı'dır ve Türkiye Yüzyılı'yla dünyada söz sahibi olan bir Türkiye'yi kurmaktır. Sizin gibi samimi kardeşlerimiz sayesinde bu dava buralara kadar geldi. Daha da ileriye gidecek ama şunu söylemek isterim. Hedefi olmayanın, gayesi olmayanın, varmak istediği bir menzili olmayanın bu anlamda rüyası, hülyası olmayanın varacağı bir yerde yoktur. Atacağı bir adım da yoktur. Hepinizi bu kutlu davanın kutlu yürüyüşçüleri olarak yürekten tebrik ediyorum."

- "Milletimizin gönlünden düşmemeye gayret edeceğiz"

Teşkilatların seçime kadar çok ciddi çalışması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Zaman bizden yanadır, gelişmeler bizden yanadır. Biz dediğim gibi yükselişe doğru geçiyoruz. Allah'ın izniyle daha da yükseleceğiz. Onlar da bu dağınıklık içinde nasıl toparlanırlar bilmiyorum. Ancak değerli kardeşlerim son söz olarak şunu söyleyeyim; Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin bu kadar girdiği seçimlerde başarılı olmasının çok sebebi var. Çok çalışıyoruz, proje üretiyoruz. Başarının ardındaki bir numaralı sebep nedir? Allah razı olsun, birincisi halkın gönlüne girmektir. Yol da yaparsın, hastane de yaparsın, köprü de yaparsın ama halkın gönlüne girmezsen bunun bir anlamı yoktur. Biz bir gönüle girmeyi başardığımız için, milletle beraber bugüne kadar geldik. Bu seçimin anahtarı bir adım daha ötesidir. Gönlüne girmeyi başardığımız milletimizin gönlünden düşmemeyi başaracağız. Yani daha fazla çalışacağız. Gelmeyene gideceğiz, bizi sevmeyene sevgiyle yaklaşacağız. Bize selam vermeyene selam vereceğiz. Gönlüne girdiğimiz milletimizin gönlünden düşmemeye gayret edeceğiz. Bizim üzerimize düşen, elimizdeki bütün imkanlarla doğru bildiğimiz istikamette bu büyük davanın yolunda yürümektir. Sefer bizden zafer Allah'tandır."

Konuşmaların ardından Kurtulmuş, AK Parti'ye katılanlara rozet taktı.

AK Parti Tekirdağ Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan ve Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata da katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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