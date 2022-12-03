Malkara'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde evde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.U'nun Gazibey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.



Aramada 21 gram metamfetamin, 18 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.









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