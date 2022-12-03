Tekirdağ'da tefecilik iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faizle borç para verip silah tehdidiyle senet imzalattırdıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda mağdurlara imzalattırılan 17 senet, 3 tabanca, 118 tabanca fişeği, 2 telsiz, şarj cihazı, bir mağdura ait sözleşme, silah taşıma ruhsatı, CD, 7 polis amblemi ve sahte basın kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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